Casado: "Traer a Javi Guerra ha sido muy difícil, había al menos seis equipos interesados"

De momento es cesión del jugador tras acuerdo con el Cardiff en el que el Málaga no asume todo el salario del jugador.

En cuanto a la salida de Portillo, Casado ha señalado que en estos momentos su marcha al Betis está prácticamente hecha, no firmada a falta de flecos, pero todos salvables, es inminente una cesión con opción de compra por parte del Betis.



De la salida de Roque Santa Cruz, traspasado al Cruz Azul, ha señalado que la operación ha supuesto un ingreso para el Málaga de más de un millón de euros. "Roque es un grandísimo jugador, pero creo que era el momento para ambas partes, el tren pasa solo una vez y era interesante para él y para el club, fue un traspaso, para él era probablemente era la última oportunidad de tener un contrato importante y él aquí siempre se ha portado como un caballero".



Sobre el estado de las cuentas del club: "La situación económica del Málaga es, tras estar en la UCI con peligro de muerte incluso, hemos pasado a planta, estamos mucho mejor y todo va enfocado a que nos den el alta. Eso no significa tener deuda cero, aunque está muy reconducida". Casado ha agradecido el comportamiento de la plantilla. "Los jugadores han colaborado muchísimo, no solo Kameni, toda la plantilla, también los que están viniendo que se están adaptando a salarios mucho más reales y colaborando en la forma de pago", ha indicado Casado.



Del partido de Copa del Rey de anoche en Valencia, el director general ha subrayado que hubo jugadores menos habituales que rindieron. "Es verdad que en 20 minutos nos entró miedo, pero el margen era amplio. Siempre es bueno saber que no nos podemos relajar, somos un equipo que tiene que estar al 100%, los partidos los ganamos muy justos, si bajamos la intensidad, somos vulnerables, pero la buena noticia es que tenemos una plantilla muy competitiva, tenemos muchos jugadores competitivos y la liga es larga. Jugamos sin dos centrales titulares y sin Camacho, columna vertebral del equipo".



En cuanto a la aparición de NAS fútbol para la gestión de Málaga, Casado ha implica que haya mayor presencia del hijo del jeque, hay cambio jurídico, pero no de estructura ni parámetros. Habrá autosuficiencia, el jeque tiene el gran porcentaje.



Sobre la construcción de la Ciudad Deportiva del Málaga, Casado ha anunciado que está el procedimiento muy avanzado con la Junta de Andalucía y se está trabajando con el Ayuntamiento. "Espero que este mes se termine la primera parte, la gestión, que en dos o tres meses se realice la concesión y que justo después comiencen las obras, el Málaga no se puede permitir no tener ciudad deportiva para este año".