La Casa Ronald McDonald de Málaga celebra este sábado 9 de agosto su 12º Torneo de Golf Solidario

La Casa Ronald McDonald de Málaga organiza el próximo sábado 9 de agosto un espectacular Torneo de Golf Solidario en el Real Club de Golf Guadalmina, en su XII edición, con el fin de recaudar fondos que se destinarán a ayudar y dar alojamiento gratuito a familias con hijos/as gravemente enfermos, que tienen que abandonar su lugar de residencia habitual y desplazarse a Málaga para recibir tratamiento médico. El torneo de golf, que cuenta con Construcciones Bonifacio Solís y Fundación CajaSur, como colaboradores principales, tendrá lugar en el Real Club de Golf de Guadalmina, en la modalidad Individual Stableford, con dos salidas al tiro, una a las 8:30 y otra a las 16:00 horas. Es el tercer torneo que la Entidad organiza en este Club de Golf, tras la maravillosa acogida que tuvo en las ediciones anteriores, consiguiendo máximo aforo de jugadores y grandes resultados.

La Casa Ronald de Málaga, ya veterana y referente en el mundo de los torneos de golf solidarios de la Costa del Sol, ofrece a los jugadores poder practicar este deporte en un entorno maravilloso, como es el Real Club de Golf de Guadalmina y disfrutar de todos los detalles que ofrece el torneo, mientras aportan su granito de arena a una causa encomiable.

A este evento también se han sumado importantes empresas para ayudar a mantener a las familias unidas cuando más lo necesitan entre las cuales están McArthurGlen, Les Roches, Grupo Sancho Melero, Morales Obra Civil, Diana Morales Properties Knight Frank, Pasarela Comunicaciones, Casino Marbella, Dcoop, Mainjobs, Fernando Moreno, Aguas de Benahavis, Covico y De Violeta Catering. Además, también contarán con el apoyo de amigos de la Casa, como Coca-Cola, Mahou San Miguel, Parafina, En Pie, Adventure SIC, entre otros; que harán de este torneo una gran experiencia a disfrutar. El Green Fee tiene un coste de 100 euros para los visitantes y 15 euros para los socios. Incluye también welcome pack, avituallamiento y cóctel después de cada uno de los tiros.

Los ganadores del torneo se podrán llevar magníficos premios gracias a la colaboración de Fairmont La Hacienda Costa del Sol, Sal Verde Arena Bar y La Hacienda Links Golf Resort. Además, los jugadores podrán participar en una estupenda rifa solidaria con increíbles regalos (noches de hotel, green fees, experiencias gastronómicas…), gracias a empresas amigas como Grupo Dani García, Aceites Queo, Iberitos, Fundación Idiliq y Masaveu Bodegas y Única Groups, entre muchos otros.