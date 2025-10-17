La Casa de Bernarda Alba, grabada en la casa original que inspiró la obra, llega a Málaga

Lo que hace que esta producción sea realmente única e interesante es que es la primera película rodada en la auténtica casa de Frasquita Alba en Valderrubio (Granada), el lugar exacto que inspiró a Federico García Lorca.

El filme, con la veterana Chelo Araque en el papel de Bernarda, captura la atmósfera opresiva y la verdad escénica de esos muros, devolviendo el drama a su cuna histórica. La Dirección de Arte, también a cargo de Chelo Araque, ha tejido un tapiz visual que, junto a la banda sonora flamenca de Victoria Cava, honra la intensidad de la obra.

La película llega a Málaga como parte de su peregrinaje por Andalucía, proyectándose el jueves 30 de octubre en la Muestra de Cine de Mujeres en Escena en el Cine Albéniz.