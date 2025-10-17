Caetano Benet presenta el Nuevo CLA de Mercedes-Benz en Sohrlin ante más de 200 asistentes

El nuevo CLA 100% eléctrico marca el inicio de una ambiciosa ofensiva de producto: la mayor en la historia de la marca Mercedes-Benz y como merece la ocasión, Caetano Benet ha congregado a más de 200 asistentes entre periodistas, influencers, empresarios y clientes en un espacio único orquestado por Antonio Banderas y Domingo Sánchez de Merlín producciones, Sohrlin.

El color rojo ha sido el tinte protagonista de la pasada noche para darle foco a la gran apuesta de la marca alemana para acelerar la transición eléctrica gracias a su tecnología, innovación y eficiencia pioneras en el mercado. Un hito sin precedentes para recibir al primer modelo de la nueva plataforma desarrollada de vehículos compactos. Y es que, en palabras de Patricia Aguilar, Gerente de Caetano Benet,concesionario oficial Mercedes-Benz en Málaga y provincia “el nuevo CLA nos va a sorprender porque es el primer modelo que estrena la nueva plataforma MMA (Mercedes Modular Architecture), diseñada para albergar un vehículo de tecnología eléctrica de 800 voltios, pero también un vehículo con motor de hibridación ligera.

Su tecnología, diseño e innovación le convierten en un coche extremadamente eficiente con una autonomía de 790 kilómetros (ciclo WLTP)”. Tras él, llegarán al mercado otros modelos desarrollados sobre la misma plataforma como el CLA Shooting Brake, o los futuros GLA y GLB, que contarán con distintos sistemas de propulsión. Esta nueva plataforma se irá incorporando en próximos modelos de la marca que ha anunciado que en los próximos años acometerá la mayor ofensiva de lanzamientos de su historia; de aquí al 2027 Mercedes-Benz tiene previsto lanzar hasta 40 modelos diferentes.

El nuevo CLA está disponible para la venta a un precio desde 44.995 euros (sin impuestos) para la versión CLA 250+. Con este precio de lanzamiento, el cliente del nuevo CLA podrá acogerse al Plan de Ayudas MOVES III y a unas condiciones de financiación únicas. La gama eléctrica la complementan dos versiones más, el CLA 200 como modelo de acceso con un precio de 39.656 euros (sin impuestos) y el CLA 350 4MATIC con un precio de 49.028 euros (sin impuestos)