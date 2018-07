Caballero: "Quiero dejar tranquila a la gente, no estoy hablando con nadie"

Una semana más el nombre del portero malaguista ha sido vinculado a otro club. En este caso, las informaciones apuntan a que el FC Barcelona piensa en su incorporación de cara a la próxima temporada. “Quiero dejar tranquila a la gente, no estoy hablando con nadie. Llevo un año entero con lo mismo, me informo por la prensa porque a mi teléfono no llama nadie. Estoy tranquilo, como siempre. No hay nada y no tengo nada de qué hablar todavía, después si hay algo concreto se verá con el tiempo, pero en este momento no hay nada”, dijo Caballero.



Como capitán de la plantilla, el argentino fue cuestionado sobre la situación del técnico Bernd Schuster y sus opciones de continuidad en el banquillo malaguista la próxima temporada. “Nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, eso es tema de club. Ellos deberán pronunciarse. A nosotros lo que nos interesa es sacar esto adelante y gracias a Dios lo estamos consiguiendo y queremos seguir. Todo lo demás a los jugadores no nos tiene que incumbir”, señaló.



Por otra parte, Caballero hizo balance de una temporada a la que le restan cuatro jornadas para su conclusión. “Fue un año duro para toda la ciudad, para toda la afición. Al final lo supimos llevar con buenos fichajes que reforzaron el equipo y trajeron competitividad y energía positiva que hace falta después para ganar partidos en la segunda vuelta. Nosotros no tenemos que hablar del futuro, es a la gente del club, el entrenador, el director deportivo… Nosotros tenemos que ganar el próximo partido y seguir dando alegrías a la gente”.