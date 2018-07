4-1: Brillante pase a octavos de Copa para el Málaga

El partido comenzó con algún intento de acercamiento del Málaga que se mostraba con mayor dominio territorial y posesión de balón. Pero la ocasión más clara no llegaría hasta el minuto 25 con una acción de Samu por la derecha, pase a Roque Santa Cruz que cabeceó a bajo, pero Lux la detuvo en una buena parada. Y poco más generó la primera parte, con un Málaga dominador, pero falto de profundidad, ante un Deportivo bien ordenado y cuya primera línea de presión generaba en ocasiones problemas al Málaga.



La segunda parte comenzó con un disparo de Juanpi Añor que desvía Lux a córner. En el saque de esquina, franco remate de Ignacio Camacho libre de marca que se marcha fuera por muy poco. Pero el gol llegaría en la siguiente acción. Balón en largo de Roberto Rosales, no despeja bien Lopo, aprovecha el balón Roque Santa Cruz para batir a Lux.



Pero apenas cuatro minutos después, concesión de Angeleri en defensa y marca Hélder Postiga el tanto del empate en el uno contra uno frente a Ochoa. Pero prácticamente en la siguiente acción, en el minuto 59, tras jugada de Añor, Recio dispara desde la frontal del área y marca el 2-1. El partido se llenó de todo el ritmo con el que no contó en la primera parte. En el 67, pase de Amrabat, recién entrado, desde la derecha y Roque Santa Cruz marca el 3-1 cabeceando al segundo palo. Celebraría el Málaga, pero en la siguiente acción, Ochoa salvaría al Málaga del segundo tanto con una parada a quemarropa de lanzamiento de Cuenca.



A partir de ahí llegó el momento de la diversión en la Rosaleda, con el público disfrutando, ovación enorme a Roque Santa Cruz y alguna ocasión más para ampliar el marcador. En definitiva, brillante pase del Málaga a octavos de final de la Copa del Rey.



Málaga C. F: Ochoa; Rosales, Angeleri, M.Torres, Boka; Samuel, Recio, Camacho, Horta (Portillo 82'); Juanpi (Amrabat 65') y Santa Cruz (Luís Alberto 76').



Deportivo de la Coruña: Lux; Laure, Manuel Pablo, Lopo, Insúa; Cuenca, J.Domínguez (José Rodríguez 88'), Wilk, Luisinho (Salomao 72'); Juan Carlos (Mendujanín 65') y Postiga.



Goles: 1-0 Roque Santa Cruz (min. 51); 1-1 Postiga (min. 57); 2-1 Recio (min. 59); 3-1 Roque Santa Cruz (min. 68); 4-1 Camacho (min. 91).



Árbitro: Martínez Munuera. Amonestó con tarjeta amarilla al jugador del Málaga Horta y al del Deportivo, Lopo.



Incidencias: Estadio de La Rosaleda.