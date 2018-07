Borja Viguera objetivo para la delantera del Málaga CF

Gracia conoce al delantero de su etapa en la Real Sociedad cuando era futbolista del equipo donostiarra y Viguera intentaba hacerse un hueco en la primera plantilla procedente de su cantera. El delantero riojano de 27 años de edad, ha militado además en el Nástic de Tarragona, Albacete y Deportivo Alavés equipo en el que fue determinante para el ascenso a Segunda división, categoría en la que ha logrado el título de máximo goleador con 25 tantos, registro vital para la permanencia en la división de plata.

En referencia al interés por este goleador, Gracia aseguró en Al Primer Toque: "Lo conozco desde hace muchos años cuando yo estaba en la Real Sociedad y él en categorías inferiores. No me gusta personalizar en nadie porque al final no sé si perjudica o beneficia ni al club y en este caso al jugador. Vamos a valorar el mercado y reforzar el equipo con algún complemento para lo bueno que tenemos tratar de hacerlo mejor", dijo.

Borja Vigera, por su parte, tiene contrato en vigor con el equipo vitoriano y una cláusula de rescisión de 1 millón de euros, cantidad que estaría dispuesto a abonar el Athletic Club de Bilbao e incluso la Real Sociedad de San Sebastián. "No tenga nada cerrado, nada hecho con nadie. Sigo siendo jugador del Alavés aunque vamos a ver qué pasa durante estos días", aseveró el futbolista que, por sus características podría ser el complemento perfecto de Roque Santa Cruz en el ataque toda vez que no debemos considerarle un ariete de área como podría parecer por su efectiva cara al marco contrario.