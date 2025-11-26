Benalauría acoge la Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada

Este próximo fin de semana, 29 y 30 de noviembre, Benalauría acogerá la XXII Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada, un evento abierto a la ciudadanía que cuenta con un amplio programa de actividades en el que se incluyen conferencias, exposición e intercambio de semillas, talleres, mesas redondas, degustaciones o un agromercado, entre otras iniciativas. Además, la feria también se configura como un espacio donde los agricultores y agricultoras puedan intercambiar semillas y compartir el conocimiento tradicional asociado a su gestión.

En esta cita anual, que a lo largo de su trayectoria ha sido organizada en diferentes municipios andaluces, se abordan diferentes aspectos de la gestión dinámica y comunitaria de la biodiversidad cultivada. Entre sus objetivos principales destacan: llegar al mayor número de agricultores y agricultoras que utilizan variedades locales de cultivo o que están dispuestos a cultivarlas y fomentar su acceso a semillas a través del intercambio; compartir conocimientos y experiencias entre personas y colectivos en torno a la gestión de la biodiversidad cultivada y que puedan servir como motor y/o referente en sus territorios; implicar a la sociedad civil y las instituciones en la construcción de un sistema agroalimentario basado en la soberanía alimentaria, agroecología, producción campesina y circuitos cortos y justos de comercialización.

Además, con la organización de la Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada se pretende contribuir a recuperar la biodiversidad agraria en Andalucía, dotando a los agricultores y agricultoras de semillas de variedades locales de cultivo, promover la cultura popular relacionada con la gestión sostenible de los sistemas agroalimentarios, apoyar la creación de microempresas de semillas de variedades locales de cultivo y fomentar los mercados locales de semillas y productos, así como el contacto directo entre personas productoras, elaboradoras y consumidoras.

LA XXII Feria Andaluza de la Biodiversidad Cultivada es un evento organizado por la Red Andaluza de Semillas, Universidad Rural Paulo Freire – CDR Montaña y Desarrollo, SILVEMA Serranía de Ronda, el Banco de Semillas de la Serranía de Ronda y el Ayuntamiento de Benalauría.