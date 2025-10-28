La bailaora Lucía Álvarez ‘La Piñona’ presenta este viernes el es-treno absoluto de su obra ‘Calvario’ en el Museo Carmen Thyssen Málaga

Lucía Álvarez ‘La Piñona’, una de las bailaoras más personales e inquietas de su generación, presenta este próximo 31 de octubre a las 21:00 en el Museo Carmen Thyssen de Málaga el estreno absoluto de su nueva pieza ‘Calvario’, dentro de las actividades programadas por el Festival Moments 2025. En esta obra, la artista explora, por primera vez, la fi-gura de la Virgen María, la madre, la persona, la mujer y la esposa, una reflexión sobre su vida respecto a la de su hijo.

En ‘Calvario’, la bailaora gaditana transforma en movimiento las preguntas que le atraviesan sobre este personaje clave del catolicismo, si estuvo de acuerdo con los designios divinos, si entendió los actos de su hijo, si no se reveló alguna vez o huyó muerta de miedo. El libro de Colm Tóibín ‘El testamento de María’ ha servido a Lucía Álvarez para plantearse estas cuestiones y pensar en María como una persona, más allá de un mero vehículo de los propósitos celestiales.

Explica la artista que, de momento, ‘Calvario’ es un trabajo de investigación y experimentación más que una pieza ce-rrada, un punto de partida. La versión de Pergolesi de ‘Stabat Mater’, las saetas marcheneras o el texto ‘No me mueve, mi Dios, para quererte’ son algunas de las bases musicales de las que se sirve la bailaora para crear esta pieza, que cuenta con el cante y la guitarra de Manuel Pajares como acompañamiento y guía.

Lucía Álvarez ‘La Piñona’, nacida en Jimena de la Frontera (Cádiz), se ha ido construyendo una sólida trayectoria en los principales tablaos, escenarios y festivales flamencos nacionales e internacionales, colaborando con grandes artistas como Arcángel, Esperanza Fernández o Manuel Liñán y participando en compañías como el Ballet Flamenco de Andalu-cía.

Tras recibir en 2011 el Trofeo Desplante en el 51 Festival de La Unión y, dos años antes, el Primer Premio de la Federa-ción de Entidades Flamencas de Sevilla, la bailaora impulsó su carrera en solitario gracias al aval de la crítica y el público de propuestas como ‘Emovere’, ‘Recital’, ‘Abril’ e ‘Insaciable’, espectáculo estrenado en la Bienal de Sevilla, preestre-nado en los Teatros del Canal de Madrid y con el que fue galardonada con el Premio Lorca a la mejor intérprete femenina de danza flamenca en 2023. En el último Festival de Jerez, celebrado en febrero de este año, estrenó su montaje ‘Lucía en Vivo’.

El diseño y la creatividad de Luz Moreno y Realmente Bravo en San Telmo

También esta semana llega a Málaga de la mano del Festival Moments el ciclo Designarium. La actividad, que engloba charlas en torno al diseño y la creatividad, cumple su tercera edición con la participación de Realmente Bravo y la artista Luz Moreno, que ofrecerán el 30 de octubre a partir de las 18:30 horas una tarde cargada de ideas en la Escuela de Arte y Superior de Diseño San Telmo.

La artista Luz Moreno, formada en arte y diseño en París, Helsinki, Reims y Kyoto, llega al Festival Moments con ‘Fibra textil y comestible: una reflexión sobre la utilización de las plantas’. La creadora indaga en la relación entre los seres vivos, la naturaleza, el movimiento, el tiempo, la arqueología, la arquitectura y el ecosistema que llenan el espacio. A través de la práctica del dibujo, la escultura, la instalación, la cocina y la performance, Luz Moreno busca una manera de dar vida a la interconexión entre todos los organismos, tejiendo historias en sus composiciones. Su objetivo es relacionar el espacio, el tiempo y estos organismos a través de instalaciones basadas en la investigación y la historia. En cada una de ellas, la artista crea un espacio que pretende provocar momentos de intercambio o reflexión.

Durante este encuentro, la creadora presentará dos proyectos centrados en las plantas, fruto de un trabajo artístico desarrollado durante los últimos años. Luz Moreno estudió diseño y escenografía en la École nationale supérieure des Arts Décoratifs de París y luego en la escuela de diseño Aalto de Helsinki, donde se especializó en fibras textiles. En la École supérieure d’Art and Desing de Reims se interesó por las fibras comestibles. En 2019 le fue concedida la Villa Kujoyama en la ciudad japonesa de Kyoto y desde 2016 su obra ha sido expuesta en numerosas ocasiones, tanto en Francia como en el extranjero. En 2023 fue finalista del Loewe Craft Prize y expuso en el museo Noguchi de Nueva York.

Por su parte, ‘DIY: Avantgarde y TODO-a-100’ es el título del encuentro con Realmente Bravo, el dúo creativo formado por Paula Vila y Víctor Clemente en 2014 en la localidad de Elche. Ambos participan por primera vez en el Festival Moments Málaga para compartir su original forma de entender la creación artística, hablar de sus procesos, decisiones y contextos. Realmente Bravo comentará cómo es posible construir una trayectoria sólida desde una ciudad periférica, sin grandes equipos ni sacrificar lo artesanal ni lo artístico. Explicarán cómo se puede hacer diseño desde lo cotidiano huyendo de fórmulas repetidas y apelando a la originalidad. En este foro abierto compartirán su manera de trabajar a dos manos, con mirada crítica y sentido del humor.

El trabajo de Realmente Bravo combina fotografía, diseño gráfico y dirección de arte desde un enfoque autodidacta y ‘Do it yoursefl’, apostando por una producción cuidada y personal. Han desarrollado proyectos para artistas como C. Tangana, Quevedo o Aitana, han diseñado para el Festival Grec de Barcelona y colaborado en películas como ‘Espíritu Sagrado’, de Chema García Ibarra. También han diseñado para la industria de la moda, en la que destaca su colaboración con la marca Late Chekout.

De ‘Fistrosofía, una oda a Chiquito’ a ‘Electroversos’, que une poesía y experimentación sonora

Además de Designarium, el Festival Moments despliega un amplio abanico de propuestas con ciclos que reúnen a expertos para hablar de fotografía, graffiti y arte urbano, poesía, experimentación sonora, folclore, humor y flamenco.Fistrosofía, una oda a Chiquito, las jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada regresan el 6 de noviembre en su segunda edición para adentrarse en la figura del cantaor sin dejar de lado el humor. Se realizarán en la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga y contarán con dos encuentros. Ramón Soler y Natalia Meléndez Malavé hablarán de humor, flamenco y el barrio de la Trinidad y Paco Roji charlará sobre ‘Chiquito de la Calzá. El cantaor (1948-1968)’.

En el mítico Drunk-O-Rama se celebra también el 6 de noviembre el III Ciclo PhotoRama, una noche dedicada a la fotografía que cuenta con la presentación exclusiva de ‘Grafitis y Falleras’ del fotógrafo murciano Ricardo Cases, además de los visionados de portfolios por parte de Rocío Verdejo y Michelo Toro.

También se ha programado la segunda entrega del ciclo Oquedades, que trae una edición especial de los Montes de Málaga en la que se hablará del papel de la mujer en los verdiales, del misterio de los vinos naturales y de la población y el uso agrario de este territorio. Y alcanzan su tercera edición Wall Stories y Electroversos.

El 30 de octubre, en La Económica, Antonio Xoubanova, Joaquín Vila y Dreucol participan en el III Wall Stories para hablar del arte mural en el medio rural, del arte urbano y el graffiti. Y la poesía y experimentación sonora seducirán al público en La Caverna de Amores el 8 de noviembre con la participación en Electroversos de Marcos Carnero y Patricia Conor, Manué y Carlos Contreras, Elisa Ogalla e Hilandera, Sole Villalba y Belén S. Guzmán.

Moments supone una ocasión única para descubrir sin tabúes la historia de diferentes culturas urbanas contemporáneas y populares, que nacieron gracias a la filosofía Do it yourself (hazlo tú mismo), tan arraigada en las diferentes subculturas como el punkrock, el skate, el surf, el graffiti, el jazz, o el flamenco… Mediante el diseño, la gráfica, la música, el cine, la fotografía, la moda, la historia, el muralismo, la documentación, la literatura, la artesanía se aprecia el cambio irreversible y definitivo de la concepción de la cultura y el arte con mayúsculas. Como explica Juanjo Fuentes, director del Moments Festival, este evento “abraza a un público alejado de estereotipos y prejuicios y ofrece una oportunidad única para conocer increíbles trabajos y comprobar que modernidad y tradición no son incompatibles, todo lo contrario”. Además, este festival persigue y consigue “difundir unas propuestas, proyectos, historias y personas, ligadas al underground y a la filosofía do it yourself, que habitualmente tienen poca cabida en los centros culturales y educativos de nuestro territorio y que son cien por cien auténticas y fascinantes”.