Vuelve el torneo de pádel de Onda Cero

Un año más, Vals Sport Cónsul acoge el torneo de Onda Cero y Caetano Móvil Sur. Será el próximo fin de semana del 18 y 19 de octubre, con categorías masculina y femenina (con cuatro niveles: segunda, tercera, cuarta y quinta) y una única categoría mixta.

"Es uno de los torneo más atractivos", nos comenta desde Vals Sport Alejandro Zamora, el coordinador de operaciones del grupo.

El torneo otorga premios para todos los campeones y subcampeones, incluso en metálico para segunda y tercera, y todos los participantes podrán participar en un gran sorteo de premios.

El precio de la inscripción es de 25 euros para los no socios de Vals Sport, y 20 euros para los socios. Para inscribirse, hay que acceder a Vola, aquí el enlace directo.