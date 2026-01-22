UNICAJA 90-85 WURZBURG

Victoria de Unicaja no sin complicaciones en la BCL

Primera jornada de la round of 16 de la BCL

Redacción

Málaga |

Alberto Díaz, jugador de Unicaja
Alberto Díaz, jugador de Unicaja | unicajacb

Costó más de lo esperado pero finalmente el Unicaja se impuso al Wurzburg por 90-85 en el primer partido de la round of 16 de la BCL. Los malagueños llegaron a dominar hasta por 18 puntos, pero los triples de los exteriores alemanes en el último cuarto llegaron a poner el partido en un puño en el que el oficio de Perry y Djedovic resultó decisivo. El base de Florida, el mejor (19 puntos, 3 asistencias, 20 de valoración).

En la rueda de prensa postpartido, destacaba el entrenador de Unicaja, Ibon Navarro, que ellos suelen hacer "muy buenos terceros cuartos, que le llevan a ganar el partido. Cuando se imponen en el tercero, ganan. Este es el segundo partido en el que no ha sido así".

En el otro partido del grupo de Unicaja, el K, el Joventut de Badalona se impuso en el Olimpic con un contundente 107-75 al Chalon.

