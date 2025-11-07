sección deporte y cultura de la uma

La Universidad pone en marcha una campaña de voluntariado deportivo

Dirigida a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, está destinada a la participación en la organización de eventos

Redacción

Málaga |

El Vicerrectorado de Igualdad, Política Social y Bienestar Universitario, a través de la Oficina del Voluntariado, en colaboración con el Servicio de Deportes de la Universidad de Málaga y la Asociación Juvenil Intercambia, pone en marcha una nueva iniciativa de voluntariado deportivo, dirigido a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía interesada en participar en la organización de eventos deportivos de primer nivel.

El deporte es una herramienta clave para promover el bienestar físico, mental y social del estudiantado universitario. Su práctica regular mejora la salud, reduce el estrés y fomenta valores como la cooperación y la solidaridad. Además, el deporte en la universidad contribuye a la formación integral, fortaleciendo competencias personales y sociales. La participación del alumnado en programas de voluntariado deportivo amplía este impacto, promoviendo la inclusión y los hábitos saludables en la comunidad. En conjunto, el deporte y el voluntariado deportivo impulsan una universidad más saludable, participativa y comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Servicio de Deporte Universitario de la UMA organiza cada año numerosos eventos y competiciones deportivas, tanto nacionales como internacionales, además de foros, congresos y jornadas especializadas. Para el correcto desarrollo de estas actividades, se busca la implicación de personas comprometidas, dinámicas e interesadas por el deporte, que deseen colaborar en tareas de apoyo logístico, organización, comunicación, protocolo, traducción o atención a participantes y público.

En esta campaña puede participar cualquier persona mayor de edad, sea o no estudiante universitario, que desee vivir la experiencia de colaborar en eventos deportivos, aprender y formar parte de un equipo activo y solidario.

Durante cada evento, las personas voluntarias contarán con seguro de cobertura, gastos de manutención, ropa y acreditación identificativa, y recibirán un certificado de participación al finalizar. Además, en determinadas actividades podrán convalidar créditos ECTS, según las horas de colaboración.

