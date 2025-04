Unicaja - Reggiana, el camino a Atenas o a París

Unicaja comienza hoy los cuartos de final de la BCL, a las 20h de la tarde en el Martín Carpena. Recibe al Reggiana, con el premio de clasificarse para una nueva Final Four, que ayer la FIBA hizo oficial que será en Atenas o en París, dependiendo del ganador de la eliminatoria entre el AEK y el Nanterre, que actuará de anfitrión.

"Con muchas ganas", asegura Ibon Navarro que el equipo afronta el partido, es el paso previo a la Final Four. Además, sabemos la dificultad que va a tener este playoff. Hemos hecho muchas cosas para llegar a este punto lo mejor posible. Con ganas de enfrentarnos a un rival que nos va a exigir mucho".

Sobre las claves del partido comentó que tenemos que ser "capaces de mantener un ritmo de juego alto, al que ellos puede que no estén acostumbrados. Pero también es cierto que ellos tienen siempre involucrados a 10 jugadores en la rotación con más de 14-15 minutos. El control del rebote también será importante. Si Faried no juega hay que ver cómo encaja la posibilidad de que Cheatham haga el 5 o el 3. Y la entrada de Gombauld al 5 también. Tenemos que controlar el juego físico de sus 5 a nivel de rebote. Y controlar las rachas. Es posible que vayas a encajar parciales, porque tienen mucho talento y porque son muy imprevisibles. Pero tú tienes que seguir constante. No salirte del partido porque ellos en un momento hagan 8 a 0 en un minuto. Tienes que estar bien, tienes que estar tranquilo y seguir trabajando".