Unicaja presenta a Emir Sulejmanović como nuevo refuerzo interior

El Unicaja ha oficializado la llegada del ala-pívot bosnio Emir Sulejmanović. Procedente del Casademont Zaragoza, ha firmado por dos temporadas con una opción adicional aunque Juanma Rodriguez ha expresado que le gustaría que se quede aquí mucho más tiempo. El club lo ha presentado como un jugador con versatilidad para ocupar ambas posiciones interiores y con la condición de “cupo de formación” en la Basketball Champions League gracias a su pasado en la cantera del FC Barcelona.

En su temporada anterior en Zaragoza, Sulejmanović fue el máximo reboteador de la Liga Endesa, con una media de 7,2 capturas por partido. Asimismo, promedió 13,7 puntos, un 41,8 % en triples y una valoración media de 15,7. El club destaca su experiencia en múltiples equipos ACB (Fuenlabrada, Breogán, Bilbao, Tenerife y Zaragoza), así como su capacidad para aportar energía desde el juego interior.

El fichaje de Sulejmanović se enmarca dentro de una estrategia clara de reconstrucción en Unicaja. Llega para sustituir al pívot Yankuba Sima, que abandonó el club tras ejercer una rescisión unilateral de contrato y firmar por el Valencia Basket, generando para Unicaja 500 000 €. Esta incorporación se suma a otros refuerzos como James Webb III, Xavier Castañeda y Chris Duarte, con el objetivo de mantener alto el nivel competitivo del equipo malagueño.

Por su parte, Sule ha destacado que todo el trabajo hasta ahora ha dado su fruto pero que tiene qu etrabajar más para aprovechar esta oportunidad que le han dado.Como jugador, afirma dar todo lo que el entrenador le pida. Además asegura que este verano ha estado trabajando en ambas posiciones.