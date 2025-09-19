domingo 13h en españa

Unicaja gana y logra el pase a la final de la Intercontinental en Singapur

Se impuso por 68-97 al Utsunomiya Brex

Redacción

Málaga |

James Webb II, jugador de Unicaja
James Webb II, jugador de Unicaja | unicajacb

El Unicaja consiguió clasificarse para la final de la Copa FIBA Intercontinental tras superar al correoso Utsunomiya Brex por 68 a 97.

Los malagueños brillaron en la segunda parte, donde lograron imponer su ritmo, para sellar el triunfo y su pase a la final del domingo a las 13:00 horas. Ahora, queda esperar al rival del equipo, que saldrá este próximo sábado del Grupo B, en el que se encuentran el Flamengo, el NBA G League y el Illawara Hawks.

Tyler Kalinoski, el mejor (19 puntos, 4 rebotes, 3 robos, 23 de valoración).

