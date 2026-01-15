Unicaja ya conoce sus rivales en la segunda ronda de la BCL

El Wurzburg alemán será rival de Unicaja en la Basketball Champions League, siendo el último equipo en entrar en el grupo K de la segunda fase de la competición europea tras ganar este jueves en el tercer partido al Patrioti Levice.

Así, los tres rivales de Unicaja serán: Joventut, Elan Chalon (Francia) y Wurzburg Baskets (Alemania). Esta segunda fase de la competición, en la que hay en juego dos billetes para los cuartos de final, comienza la próxima semana. Para Unicaja, será con partido en casa, en el Carpena, precisamente frente al conjunto germano, el miércoles a las 20:30.

Calendario de Unicaja en la round of 16 de la BCL:

- Miércoles 21 enero 20:30 Unicaja - Wurzburg

- Miércoles 28 enero 19h Joventut - Unicaja

- Martes 3 febrero 20:30 Unicaja - Elan Chalon

- Miércoles 11 febrero Wurzburg - Unicaja

- Martes 10 marzo Elan Chalon - Unicaja

- Martes 17 marzo Unicaja - Joventut