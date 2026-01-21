Unicaja comienza el camino a cuartos de la BCL

El Unicaja comienza en el Martín Carpena su andadura en el round of 16 de la BCL. El primer rival, el equipo alemán del Wurzburg, segundo en la Bundesliga y uno de las revelaciones del campeonato.

En esta fase de competición, de nuevo es formato grupos, con dos plazas para los cuartos de final en juego, y donde el líder de grupo tendrá el factor cancha a favor, de ahí la relevancia de las victorias y el poco margen de error.

“Todos queremos llegar lejos en la Champions, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo, todo el mundo sabe la importancia y la dificultad que tiene este grupo. Los tres partidos que tenemos en casa si queremos estar en playoff son básicos”, mencionaba el entrenador Ibon Navarro en la previa, y califica el grupo como "dificilísimo".