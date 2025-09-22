ESTE FIN DE SEMANA, LA SUPERCOPA EN MÁLAGA

Unicaja, un campeón de la Intercontinental que piensa ya en la Supercopa

El equipo vuelve el martes, pero no habrá celebración

Redacción

Málaga |

Unicaja, campeón de la Intercontinental
Unicaja, campeón de la Intercontinental | unicajacb

El Unicaja se proclama campeón de la Copa FIBA Intercontinental después de imponerse en la final por 71-61 al G-League United en Singapur. El equipo malagueño revalidó así el título ya logrado el año pasado. En esta ocasión, Tyler Kalinoski, fue elegido MVP de la final (12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias).

Ahora, la Supercopa

Logrado el título, el Unicaja regresa a Málaga el martes sobre las 11 de la mañana, y como yo ocurriera el año pasado, no habrá opción de celebraciones multitudinarias. El motivo, este fin de semana comienza en Málaga la Supercopa, otro título que también buscan levantar de nuevo los malagueños.

Lo hicieron el año pasado en Murcia y pretenden hacerlo de nuevo en casa, en el Martín Carpena. La semifinal la disputa Unicaja el sábado, a las 18h., frente al Valencia Basket.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer