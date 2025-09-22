Unicaja, un campeón de la Intercontinental que piensa ya en la Supercopa

El Unicaja se proclama campeón de la Copa FIBA Intercontinental después de imponerse en la final por 71-61 al G-League United en Singapur. El equipo malagueño revalidó así el título ya logrado el año pasado. En esta ocasión, Tyler Kalinoski, fue elegido MVP de la final (12 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias).

Ahora, la Supercopa

Logrado el título, el Unicaja regresa a Málaga el martes sobre las 11 de la mañana, y como yo ocurriera el año pasado, no habrá opción de celebraciones multitudinarias. El motivo, este fin de semana comienza en Málaga la Supercopa, otro título que también buscan levantar de nuevo los malagueños.

Lo hicieron el año pasado en Murcia y pretenden hacerlo de nuevo en casa, en el Martín Carpena. La semifinal la disputa Unicaja el sábado, a las 18h., frente al Valencia Basket.