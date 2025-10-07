El Unicaja, la BCL, y a defender otro título

Comienza la Basketball Champions League. Este miércoles, el Unicaja regresa a la BCL con el propósito de defender la corona conquistada los dos últimos cursos en Belgrado (2024) y Atenas (2025). Lo hará en el Carpena, donde recibirá al Mersin Sports Club turco a partir de las 20:30 horas con el objetivo de comenzar con buen pie la que será su quinta temporada en la competición.

"Esta competición lo que tiene es que un error se paga", mencionaba en la previa el entrenador cajista, Ibon Navarro, "no te permite tener errores. Y será más difícil seguro que otros años".