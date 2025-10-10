La UMA organiza un nuevo ciclo de conferencias sobre educación financiera y deporte

La Facultad de Marketing y Gestión de la Universidad de Málaga, en colaboración con el Proyecto Edufinet, promovido por la Fundación Unicaja y Unicaja, han puesto en marcha un nuevo ciclo de conferencias bajo el título ‘Educación Financiera para el Deporte’. Se trata de una iniciativa pionera que busca acercar las finanzas y el marketing al ámbito deportivo desde una perspectiva formativa, divulgativa y aplicada.

El ciclo, de periodicidad mensual y con sesiones programadas entre octubre de 2025 y junio de 2026, nace con el propósito de acercar la cultura financiera al ámbito deportivo, tanto profesional como académico, poniendo el foco en la utilidad práctica de los conocimientos económicos en la gestión de carreras, clubes y entidades deportivas. Se trata de un espacio de encuentro que permitirá a estudiantes, deportistas, gestores y público general, profundizar en los principales retos financieros del sector, con un formato participativo que combinará exposición, debate y networking.

Todas las conferencias estarán abiertas al público de manera libre y gratuita, si bien se recomienda la inscripción previa a través de la web edufisport.edufinet.com

Carrera solidaria

El próximo 23 de noviembre, a las 10h., vuelve la carrera solidaria 'We run UMA', a beneficio de la Fundación Autismo del Sur. Destinada no sólo a la comunidad universitaria, hasta sub-14 tiene un precio de 3 euros y desde sub-16 de 8 euros.