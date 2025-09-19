Últimas plazas para el máster en gestión deportiva de la UMA y el Málaga CF

En nuestro espacio sobre la Universidad de Málaga, conocemos esta semana más detalles de la IV edición del Máster en Dirección y Marketing de Entidades Deportivas que organizan el Málaga CF y la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA.

El objetivo de esta formación es proporcionar un conocimiento integral de la dirección, gestión, marketing y comunicación de entidades, empresas y organismos oficiales relacionados con el deporte mediante una formación eminentemente práctica.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Nos cuenta todos los detalles Daniel Ruiz, coordinador del Máster en Dirección y Marketing de Entidades Deportivas.