Últimas plazas para el máster en gestión deportiva de la UMA y el Málaga CF

Este máster llega a su cuarta edición, con gran éxito en los años anteriores

En nuestro espacio sobre la Universidad de Málaga, conocemos esta semana más detalles de la IV edición del Máster en Dirección y Marketing de Entidades Deportivas que organizan el Málaga CF y la Facultad de Marketing y Gestión de la UMA.

El objetivo de esta formación es proporcionar un conocimiento integral de la dirección, gestión, marketing y comunicación de entidades, empresas y organismos oficiales relacionados con el deporte mediante una formación eminentemente práctica.

Nos cuenta todos los detalles Daniel Ruiz, coordinador del Máster en Dirección y Marketing de Entidades Deportivas.

