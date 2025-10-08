Torrox será salida y llegada de la Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Women

“Torrox vuelve a ser protagonista de un gran evento deportivo en Andalucía con proyección mundial”. Así lo manifestó su alcalde, Óscar Medina, durante la presentación de la IV Vuelta Ciclista a Andalucía Elite Woman, acto que tuvo lugar en el Teatro Municipal Villa de Torrox. Y es que el municipio será salida y llegada de esta competición, que se disputará el sábado 11 de octubre sobre un recorrido de 131,05 kilómetros. “Será una jornada exigente por la comarca de la Axarquía, con tres ascensos al Alto del Portichuelo y paso por Cómpeta, Sayalonga, Algarrobo, El Morche, Torrox Costa y Torrox”, ha apuntado la organización. Medina asistió a la presentación junto a Joaquín Cuevas, director general de Deporinter; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torrox, José Manuel Fernández; y la diputada provincial de Recursos Humanos y concejala torroxeña, Sandra Extremera, entre otros.

Medina se mostró muy orgulloso de que Torrox con su eslogan ‘El Mejor Clima de Europa’ vuelva a ser protagonista con la ronda andaluza femenina: “Torrox fue salida de la Vuelta a Andalucía masculina el pasado mes de febrero coincidiendo con el centenario de la prueba, y ahora hemos querido apostar también por la femenina”. El alcalde añadió que “va a ser una etapa muy atractiva en la que se va a poder ver lo mejor de Andalucía y de Torrox”, asegurando que “vamos a aprovechar al máximo la visibilidad que nos dará esta importante prueba en la que se vivirá un gran día de ciclismo”.

Por su parte, Joaquín Cuevas, director general de Deporinter, agradeció el apoyo de las instituciones y entidades privadas que hacen posible este evento de repercusión internacional: “Ha sido un año complejo, pero gracias a Torrox podemos celebrar esta nueva edición de la Vuelta a Andalucía femenina. Será una carrera apasionante en el plano deportivo y una oportunidad para mostrar el potencial del turismo deportivo en la localidad con el mejor clima de Europa”.

La Vuelta a Andalucía Ruta del Sol Elite Women partirá este sábado desde Torrox y recorrerá “las exigentes carreteras de la Axarquía” con la participación de 12 equipos. Destaca la presencia del potente Movistar Team, con la campeona de España Sara Martín, vencedora de una etapa en esta misma prueba en 2023 (Mijas, Málaga), junto a sus compañeras Paula Patiño (COL), Olivia Baril (CAN) —campeona nacional contrarreloj de Canadá—, Cat Ferguson (GBR), Mareille Meijering (NED) —vencedora de la Vuelta a Extremadura— y Claire Steels (GBR).

También tomarán la salida los equipos Laboral Kutxa, Massi Baix, Farto, Pafgio-Dema, Tenerife Team, Jira-Bira, Kiwi Atlántico, Team Zatika, Atum General Tavira Farense (Portugal) y el conjunto malagueño Prolongo Al-Ándalus. Durante el acto se presentaron igualmente los maillots de ganadoras, diseñados por Gsport, que volverán a rendir homenaje a las provincias andaluzas. Dos de ellos están dedicados a Torrox con ‘El Mejor Clima de Europa’.

“Esta edición promete ser una prueba abierta para todo tipo de corredoras y una jornada espectacular gracias al esfuerzo de las deportistas y al trabajo de Deporinter para garantizar el perfecto desarrollo de la carrera”, ha finalizado la organización.