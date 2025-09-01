Sergio Pellicer, entrenador del Málaga: "Loren tendrá que decir"

Primera salida y primera victoria a domicilio para el Málaga, 0-1 frente a la Unión Deportiva en Las Palmas. Un triunfo de nuevo con gol de Rafa, titular este domingo, con el que los de Pellicer suman siete puntos de los nueve posibles en las tres primeras jornadas.

“Estoy muy contento por el trabajo del equipo. Hemos conseguido una victoria de mucho valor, en un campo muy complicado. Hubo fases en las que jugamos como queríamos y otras no tanto. Pero también hay que poner en valor al rival: el otro día hicieron un partido espectacular y tienen esa capacidad de atraerte por dentro y generarte peligro”, mencionaba Sergio Pellicer tras el encuentro.

Cierre de mercado

Sobre el mercado de fichajes, que echa el cierre este lunes a las 23.59, el entrenador malaguista aseguraba que "Loren tiene que decidir". En estas últimas horas de mercado, la dirección deportiva del Málaga centra su interés en la llegada de un central o pivote defensivo, para suplir la baja tanto de Luismi como de Álex Pastor.

La opción que tienen sobre la mesa, la cesión del central del Rayo Vallecano Pelayo Fernández, con la opción de llegar como cedido al equipo malagueño. Y es que dado que el Málaga cuenta con su límite salarial prácticamente consumido, la cesión es la opción que más se contempla.