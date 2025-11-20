Seis jugadores del Unicaja en las Ventanas FIBA

La próxima semana se disputará la primera Ventana FIBA para la clasificación para el Mundial 2027 y tendrá la participación de seis jugadores de la primera plantilla del Unicaja. Alberto Díaz (España), Emir Sulejmanovic y Xavier Castañeda (Bosnia y Herzegovina), Kendrick Perry (Montenegro), Killian Tillie (Francia) y Chris Duarte (República Dominicana)
Además, Paco Aurioles formará parte del cuerpo técnico de la Selección Española y Marcus Møller, jugador del Unicaja Alhaurín de la Torre, está entre los 15 convocados por Dinamarca.
JUEVES 27
Montenegro - Portugal (18:00 h, Podgorica)
Dinamarca - España (18:30 h, Farum)
Turquía - Bosnia (19:00 h, Estambul)
VIERNES 28
Francia - Bélgica (20:30 h, Rouen)
SÁBADO 29
México - República Dominicana (3:40 h, Zacatecas)
DOMINGO 30
Ucrania - Dinamarca (18:00 h, Riga)
Rumanía - Montenegro (18:00 h, Pitesti)
España - Georgia (19:45 h, La Laguna)
Bosnia - Serbia (20:00 h, Sarajevo)
LUNES 1
Finlandia - Francia (17;30 h, Espoo)
MARTES 2
República Dominicana - México (1:10 h, Santo Domingo)