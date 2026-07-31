Rincón de la Victoria abre las inscripciones para la V clásica ciclista

La V Clásica Ciclista `Rincón de la Victoria, Lleno de Vida´, organizada por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria y el Club Deportivo Ciclista Calabahía, abrirá el plazo de inscripción el próximo 1 de agosto, a partir de las 11:00 horas.

Consolidada como una de las pruebas de referencia del calendario ciclista provincial y andaluz, la cita volverá a reunir a 500 participantes en una exigente prueba que se celebrará el próximo 15 de noviembre por algunos de los enclaves más emblemáticos de la Axarquía.

El concejal de Deportes, Antonio José Martín, ha señalado que "la Clásica se ha convertido en una cita imprescindible para los aficionados al ciclismo y en una de las pruebas deportivas más importantes que organizamos a lo largo del año”.

Además, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha destacado "el crecimiento que ha experimentado esta prueba desde sus primeras ediciones, atrayendo cada año a cientos de deportistas, acompañantes y visitantes".

Asimismo, ha subrayado "el excelente trabajo que realiza el Club Deportivo Ciclista Calabahía y el compromiso del Ayuntamiento con la organización de eventos deportivos de calidad que contribuyen a dinamizar el municipio".

El vicepresidente del Club Deportivo Ciclista Calabahía, Isidro Pérez, ha asegurado que "esta prueba ya es la de mayor participación del circuito provincial. Los corredores eligen Rincón de la Victoria porque encuentran una organización de calidad, un recorrido espectacular y todas las garantías de seguridad para disfrutar de una gran jornada de ciclismo", ha afirmado.

La V Clásica contará con un recorrido total de 74 kilómetros, de los que 4 serán neutralizados y 70 de competición, con salida y meta en la Plaza Gloria Fuertes de La Cala del Moral. El trazado discurrirá por los municipios de Moclinejo, El Borge, Cútar, Benamargosa, Comares y Totalán, acumulando más de 2.000 metros de desnivel positivo y cuatro puertos de montaña: Moclinejo, Cútar, Salto del Negro (Comares) y Santopitar.

Las inscripciones podrán realizarse desde el 1 de agosto, a las 11:00 horas, a través del siguiente enlace: https://andaluciaciclismo.com/index.php/smartweb/inscripciones/inscripcion/32968

La cuota de inscripción será de 25 euros para ciclistas federados y de 37 euros para no federados. La organización entregará trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, a partir de los 18 años.

En la edición de 2025, los vencedores absolutos fueron Pedro García, en categoría sub-23, y María Paz Sánchez, en categoría máster 50.