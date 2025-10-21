VIERNES 24 OCTUBRE, A LAS 20H

¿Quieres asistir al España - Suecia en La Rosaleda?

Ida de las semifinales de la Nations League femenina

Redacción

Málaga |

Sonia Bermúdez: "Jenni y Mapi están ilusionadas"
Sonia Bermúdez: "Jenni y Mapi están ilusionadas" | Agencia EFE

Este viernes juega España en La Rosaleda. La selección española femenina disputada frente a Suecia las semifinales de la Nations League, encuentro de ida. la vuelta se disputa el 28 de octubre en Goteborg.

A las 20h. en el estadio de Martiricos en el que será el primero con Sonia Bermúdez en el banquillo español. Para su primera convocatoria cuenta de nuevo con Jenni Hermoso y Mapi León.

En Onda Deportiva Málaga te ofrecemos la oportunidad de poder asistir al encuentro. Este miércoles, consigue tu entrada doble acertando una pregunta sobre la selección. A las 13:40, en Onda Cero Málaga, escúchanos. Tendrás que llamarnos al 952 36 01 04.

