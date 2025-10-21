¿Quieres asistir al España - Suecia en La Rosaleda?

Este viernes juega España en La Rosaleda. La selección española femenina disputada frente a Suecia las semifinales de la Nations League, encuentro de ida. la vuelta se disputa el 28 de octubre en Goteborg.

A las 20h. en el estadio de Martiricos en el que será el primero con Sonia Bermúdez en el banquillo español. Para su primera convocatoria cuenta de nuevo con Jenni Hermoso y Mapi León.

