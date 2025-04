Un punto que sabe a poco en Ipurúa

El Málaga empate a dos frente al Eibar en Ipurúa en el último partido de la jornada 36 de Segunda División, y se quedan los blanquiazules a cuatro de los puestos de descenso y a falta de seis jornadas por disputarse.

Se adelantaron los de Beñat San José, un fallo en defensa que permitió un pase filtrado para dejar a Bautista prácticamente solo ante Alfonso Herrero y poner así al Eibar por delante antes del descanso. En la segunda parte, cambios en los de Pellicer, tuvo que mover el árbol el técnico malaguista, dando entrada a Antoñito Cordero, por Einar, vuelta a los dos centrales. Y es que el Málaga tenía que ir a por el partido, y logró el empate, un córner que botó Manu Molina y cabeceó Murillo llegando desde atrás. El segundo, de otro de la casa, el canterano Rafa Rodríguez, se estrenaba como goleador en su segundo partido como profesional. Pero en la siguiente jugada, todo se fue el traste con el gol en propia puerta de Nelson Monte.

Empate a dos, reparto de puntos, para un Málaga muy flaco en defensa y donde la cantera tuvo que sacar el partido adelante.

El lado positivo, se rompe la tendencia de tres derrotas consecutivas, rascas un punto de las dos complicadas salidas antes de los dos partidos en casa frente a Castellón y Granada, y depende de sí mismo. Sin embargo, el equipo volvió a evidenciar sus carencias ofensivas, no logra dejar la portería a cero y los fallos en defensa son continuos. Algunos de sus jugadores no pasan por su mejor momento, y la tendencia no anima a ser positivos.

Escucha cómo te lo hemos contado en Onda Deportiva Málaga.