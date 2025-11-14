El profesor Francisco Guerrero se adentra en un naufragio en la bahía de Málaga

En nuestro espacio de esta semana te contamos que el profesor Francisco Guerrero ha presentado su nuevo libro, en el que bucea en los misterios de un naufragio en la bahía de Málaga. “Miguel es un periodista que lleva la sección de divulgación científica de un conocido periódico. Una noche lluviosa de diciembre se acerca a una visita guiada al Cementerio Inglés de Málaga y en la puerta conoce a una anciana que le cuenta que ella viene a ver, cada año, las tumbas de los más de cuarenta marineros que se ahogaron, junto al capitán Karl Kretsmann, al hundirse contra las escolleras del muelle de levante una corbeta alemana llamada Gneisenau en diciembre de 1900”.

Con estas breves líneas el lector se adentra en ‘Gneisenau’, la nueva novela del profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga Francisco Guerrero, que se presentó, precisamente, en el Cementerio Inglés de la capital.

Y bajo el título ‘Más de 50 años de vida académica (1972-2024)’, Luis Corpas Zambrana, egresado de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, ha recogido el testimonio de 20 mujeres, catedráticas de la institución académica, que narran la trayectoria que las ha llevado a conseguir el máximo grado de profesorado, un camino no exento de sacrificios, barreras de acceso y lucha en un mundo tradicionalmente masculino.

Para ello el director las ha reunido en tres localizaciones emblemáticas de Málaga: El Balneario de los Baños del Carmen, la Cofradía del Sepulcro y la Facultad de Derecho. En ellos, estas mujeres han compartido sus experiencias desde los inicios de su carrera hasta su consolidación en la Cátedra.

Distintas conversaciones dinámicas, con la complicidad de un café, son la excusa para abordar temas como la vocación, las renuncias que tuvieron que hacer, la lucha por igualarse con sus compañeros hombres y la evolución de la representación femenina en la Academia, que, aunque es numerosa en su base, no lo es para nada en la cúspide, fruto de los techos de cristal y de las dinámicas heredadas. Como prueba, el porcentaje de catedráticas en la UMA era de un 19% en 2018. Ahora, este porcentaje ha subido algo, pero solo un punto, hasta quedar en un 20 por ciento.