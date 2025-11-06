Olek Balcerowski: "Valoro la paciencia de Unicaja conmigo, me faltó cabeza"

Hoy en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki hemos estado con el pívot de 24 años de Unicaja, Olek Balcerowski, que viene de firmar un doble-doble con 13 puntos y 10 rebotes en la victoria liguera del pasado sábado frente al Bàsquet Girona.

Tras una difícil temporada en la 2024-25, el jugador polaco ha conseguido revertir la situación y se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de este inicio de temporada. En este Onda Deportiva Málaga, Balcerowski se ha mostrado agradecido con el club cajista por la paciencia que tuvieron con él. Asegura el pívot que tiene una gran relación con el entrenador, Ibón Navarro, que le ha ayudado en momentos difíciles.

Olek Balcerowski, que ha arrancado la temporada con unos promedios en liga de 13,6 puntos y 14 de valoración, asegura que este es el camino a seguir y que hay mantener ese buen nivel en el tiempo para que no sea sólo fruto de una buena racha.

Tras su paso por Panathinaikos, preguntado por las aficiones tanto del Oaka como del Martín Carpena, Olek aprecia la afición que tiene Unicaja y el cariño que le muestran pero añade que la intensidad de la afición griega es algo que no había visto jamás.