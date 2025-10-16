Murillo: "Pellicer es el entrenador perfecto para como estamos ahora mismo"

Hoy en Onda Deportiva Málaga desde Asador Iñaki hemos estado con el defensa de 24 años del Málaga CF, Diego Murillo, que en los últimos partidos ha tenido la oportunidad de encadenar varias titularidades consecutivas. Tras la victoria conseguida este domingo frente al, hasta entonces, equipo invicto de LaLiga Hypermotion, el Deportivo de la Coruña, por 3 a 0, Murillo analiza, entre otras cosas, la situación actual del equipo, su estado de forma y el momento del entrenador Sergio Pellicer. Sobre cómo está siendo este inicio de temporada 2025-26 para Murillo, el zaguero asegura que ese gran trabajo en la oscuridad que llevaba realizando mucho tiempo ahora está dando sus frutos, aunque añade que es una pena que la oportunidad haya llegado por la lesión de un compañero como es el caso de Álex Pastor sobre el que espera que vuelva pronto a ayudar al equipo. En cuanto a la situación de Sergio Pellicer, Murillo cree que, aunque en una racha de pocos puntos lo fácil es mirar al banquillo, en otro club se habrían planteado la no continuidad del técnico pero, en el caso del Málaga no cree que estuviese sobre la mesa. De Pellicer dice que es un entrenador que conoce muy bien la cantera y que es perfecto para la situación actual del club malacitano. Lo próximo para el Málaga CF será el próximo sábado, a las 14:00h en Butarque, contra el recién descendido Leganés y Murillo asegura que afrontan el encuentro con mucha ilusión, con ganas de puntuar fuera de casa y de corroborar la buena victoria frente al Deportivo de la Coruña por 3 goles a 0 en La Rosaleda. Para el defensa del Málaga CF, ese resultado vale oro ya que cree que el equipo estaba un poco tenso por no encontrar la victoria y no puntuar, añadiendo que se han quitado un peso de encima.