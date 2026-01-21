DOBLE PARTIDO EN BOR DEL Last of 16 de la ehf european cup

Merche Castellanos, del Costa del Sol Málaga: "Europa siempre nos motiva de forma especial"

Viernes y sábado a las 19h, ambos en tierras serbias

Redacción

Málaga |

Vuelve la EHF European Cup para el Costa del Sol Málaga. Y vulve con el Last 16, eliminatoria a doble partido donde está en juego un billete para estar entre los ocho mejores clubes del torneo continental. Y a tres peldaños del título.

Las panteras se miden al ZORK Bor serbio en una eliminatoria que se disputará de manera íntegra en el USC Bobana Momcilovic Velickovic, en honor a la histórica tiradora local, el viernes y el sábado, ambos duelos a las 19:00 horas.

En Onda Deportiva Málaga hablamos con la portera del equipo malagueño, Merche Castellanos, quien menciona lo que siempre motiva jugar esta competición.

