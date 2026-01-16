Memoria, compromiso y fe, el nuevo himno del Málaga por y para su afición

En el Conservatorio Superior de Málaga se presentaba este jueves un nuevo himno malaguista escrito por el compositor malagueño Sergio Pastor, pensado por y para la afición, y denominado Memoria, compromiso y fe.. En Onda Deportiva Málaga tuvimos la oportunidad de hablar con él, y nos mencionaba que su deseo es que la afición lo haga suyo "y se pueda cantar en La Rosaleda".
Esta es la letra:
Memoria de mi club, nacido en la ciudad,
entre mar y montaña, compromiso y lealtad.
No importa donde estés, no importa donde juegues,
yo te acompaño siempre y siempre con mucha fe.
Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,
siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.
120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.
Con coraje y corazón siempre serás mi club.
Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.
Los fieles malaguistas arropan a su club,
gloria en La Rosaleda, nuestro templo blanquiazul.
Herencia de mis mayores, orgullo y tradición
que mueve generaciones y es nuestra devoción.
Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,
siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.
120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.
Con coraje y corazón siempre serás mi club.
Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.