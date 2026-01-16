Memoria, compromiso y fe, el nuevo himno del Málaga por y para su afición

En el Conservatorio Superior de Málaga se presentaba este jueves un nuevo himno malaguista escrito por el compositor malagueño Sergio Pastor, pensado por y para la afición, y denominado Memoria, compromiso y fe.. En Onda Deportiva Málaga tuvimos la oportunidad de hablar con él, y nos mencionaba que su deseo es que la afición lo haga suyo "y se pueda cantar en La Rosaleda".

Esta es la letra:

Memoria de mi club, nacido en la ciudad,

entre mar y montaña, compromiso y lealtad.

No importa donde estés, no importa donde juegues,

yo te acompaño siempre y siempre con mucha fe.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.

Los fieles malaguistas arropan a su club,

gloria en La Rosaleda, nuestro templo blanquiazul.

Herencia de mis mayores, orgullo y tradición

que mueve generaciones y es nuestra devoción.

Son más de 100 años de historia y hasta la eternidad,

siempre fiel a estos colores que amamos de verdad.

120 con ilusión, sentimiento blanquiazul.

Con coraje y corazón siempre serás mi club.

Te quiero, Málaga, por siempre Málaga y más allá.