El malagueño Adrián Albuera conquista el oro en el campeonato nacional de motos de agua

El malagueño Adrián Albuera sigue haciendo historia. El Puerto de Mazarrón (Murcia) fue la sede elegida para albergar el Campeonato de España de motos de agua.

El joven piloto se ha proclamado bicampeón tras superar las modalidades de circuito y resistencia: "Me siento muy orgulloso de haber conseguido este título. Todo el esfuerzo ha merecido la pena", afirma. Albuera ha tenido que demostrar su valía en el torneo que combina dos pruebas diferentes, donde la rivalidad es mayor.

La primera parte del circuito se caracteriza por sus maniobras rápidas en curvas. La segunda parte de resistencia, que pone el broche final, destaca por desafiar la fortaleza del piloto.

El deportista malagueño destaca que ha conseguido superar sus objetivos con constancia y entrenamientos diarios. Tras montar la última manga y hacerse con el oro, Albuera lo primero que hizo fue ver la reacción de su padre. “Desde pequeño me ha enseñado este mundo. Por mi familia me dedico a este deporte".

La devoción y ambición de Albuera lo conducen a preparase físicamente para la nueva temporada que tendrá lugar en Benalmádena, el próximo mes de abril. A la que le seguirán las competiciones en Murcia, Cádiz y Valencia. Los entrenamientos no han cesado para el joven deportista, ya que se propone sumar otro título: el Mundial. “Mi principal rival es Italia. He participado cinco veces y quiero conseguir el podio”, asegura. Adrián Albuera, con más de once años dedicados a esta disciplina, se mantiene como una de las grandes promesas de la motonáutica sumando reconocimientos a su trayectoria.