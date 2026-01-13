El Málaga aprueba con nota la primera vuelta

Empezó bien, tuvo el bache y resurgió. El Málaga cerraba este domingo la primera vuelta de la temporada con su cuarto triunfo consecutivo, en esta ocasión en La Rosaleda frente al Ceuta (2-1). Tras las primeras 21 jornadas, los blanquiazules acumulan 32 puntos y están séptimos en la tabla. Una posición que les permite mirar hacia arriba. A dos tienen la sexta posición, que la ocupa el Cádiz con 34, y a seis de los 38 que acumula el líder, el Racing de Santander.

En estos 21 partidos, el Málaga comenzó con dos primeros partidos en La Rosaleda, sumando un empate y una victoria y logró también ganar en la primera salida, en Las Palmas. Pero no logró el triunfo lejos de Málaga hasta el pasado 14 de diciembre en Albacete.

Una primera vuelta que llevó también a la destitución de Sergio Pellicer, llegó tras la derrota por 1-0 contra la Cultural Leonesa. En esas primeras 14 jornadas, 15 puntos había sumado el Málaga.

Desde la llegada de Funes, el Málaga ha disputado siete partidos, en los que ha sumado 18 de los 21 puntos posibles, sumando 5 victorias, cuatro de ellas consecutivas, y dos empates.

Las tres próximas jornadas:

Jornada 22 Córdoba – Málaga domingo 18 enero 21h

Jornada 23 Málaga – Burgos, viernes 23 a las 20:30

Jornada 24 Mirandés – Málaga, Lunes 2 de febrero a las 20:30