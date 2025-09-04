BALANCE MERCADO DEL MÁLAGA

Loren Juarros: "Estoy satisfecho, la plantilla está más completa"

Escucha la rueda de prensa completa del director deportivo del Málaga

Redacción

Málaga |

Con la sorpresiva presentación de Darko Brasanac ha comenzado la rueda de prensa de balance de mercado del director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros.

Siete altas y nueva bajas ha llevado a cabo el club en este mercado, y tiene así cubiertas sus 25 fichas con una media de edad de 25,2 años contando a los tres filiales habituales del primer equipo.

"Estamos satisfechos, estamos contentos, la plantilla está cubierta en todas las posiciones y somos optimista", señalaba Loren. Sobre el objetivo, habla el dirigente de "ser mejores que el año pasado, más cerca de la victoria y que los jóvenes crezcan lo más rápido posible. Y por supuesto, somos ambiciosos".

En el audio de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa completa de Loren Juarros sobre el balance de mercado.

