Loren Juarros: "Estoy satisfecho, la plantilla está más completa"

Con la sorpresiva presentación de Darko Brasanac ha comenzado la rueda de prensa de balance de mercado del director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros.

Siete altas y nueva bajas ha llevado a cabo el club en este mercado, y tiene así cubiertas sus 25 fichas con una media de edad de 25,2 años contando a los tres filiales habituales del primer equipo.

"Estamos satisfechos, estamos contentos, la plantilla está cubierta en todas las posiciones y somos optimista", señalaba Loren. Sobre el objetivo, habla el dirigente de "ser mejores que el año pasado, más cerca de la victoria y que los jóvenes crezcan lo más rápido posible. Y por supuesto, somos ambiciosos".

En el audio de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa completa de Loren Juarros sobre el balance de mercado.