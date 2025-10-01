Larrubia: "Quiero intentar llegar a Primera"

Hoy Onda Deportiva Málaga desde el estadio de La Rosaleda, con la presentación de la renovación de David Larrubia. El malagueño ha estado acompañado del director deportivo de la entidad, Loren Juarros, quien ha alabado la decisión del jugador.

“Siento mucha alegría, es un día muy importante para mí y mi familia. Siempre he dicho que quiero quedarme en el Málaga y crecer junto al equipo. Quiero intentar llegar a Primera División”, afirmaba Larrubia, quien ha estado acompañado por su familia y algunos de sus compañeros de equipo.

“Estoy en el club donde puedo seguir creciendo. En otro club puedo llegar a estancarme, y quiero darme la oportunidad de intentar ascender con el club, quiero intentarlo en estos años próximos. Donde soy feliz y donde quiero estar es en el Málaga, y donde quiero crecer como futbolista”.

Sobre Unicaja te contamos que han vuelto al trabajo esta mañana, y esta tarde a las 20:15 llevarán a cabo la ofrenda floral tradicional en el Santuario de la Victoria, donde también llevarán la Copa de la Intercontinental.