Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja: "Hay que tener paciencia con este equipo"

Comenzamos temporada, estrenamos nosotros también la 25-26, y lo hacemos de nuevo saludándoles desde el Asador Iñaki, en calle Ayala 38, que volverá a ser nuestra casa y donde hoy recibimos a Juanma Rodríguez, director deportivo de Unicaja.
Abrimos temporada con uno de los artífices de unos últimos años de disfrute del baloncesto en nuestra tierra, arquitecto de este Unicaja que nos ha dado años de alegrías, con triunfos, títulos y con un resurgir de su afición absolutamente envidiable.
Esta misma mañana, Unicaja ha hecho oficial la ampliación del contrato de David Kravish, que al año que tenía de contrato, le suma dos más siendo así cajista hasta 2028.