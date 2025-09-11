Izan Merino ante la tesitura de jugar la liga o el Mundial sub-20

La disputa del Mundial sub-20 de Chile, cita que comenzará el próximo sábado 27 de este mes, está suponiendo un quebradero de cabeza para los equipos, especialmente para los que militan en 1ª y 2ª división que cuentan con jugadores de la edad en sus equipos, entre ellos el Málaga CF con el caso de Izan Merino.

Las lesiones de Luismi y Álex Pastor dan más relevancia al papel de Izan en los planes de Sergio Pellicer, por lo que su más que posible convocatoria por el seleccionador de la categoría, Paco Gallardo, supondría un serio contratiempo para el técnico malaguista.

Izan declinó estar en los amistosos celebrados a finales de la semana pasada contra Francia como preparación del Mundial, para así estar disponible en el encuentro del sábado pasado frente al Granada. Y es que, como dato relevante, al no tratarse de una fecha FIFA, los clubes no están obligados a dejar a sus jugadores acudir al Mundial sub-20.

Desde el club de la Avenida de Martiricos esperan que el jugador tome la decisión, y verían con buenos ojos que se decantara por no acudir a Chile con la selección, mientras que desde el entorno del jugador dejan caer que éste no está siendo presionado desde la dirección deportiva que dirige Loren Juarros, como se ha dado entender, para que decline la convocatoria si es que finalmente es incluido en la misma.

Como ejemplo, en el Real Betis de Primera división, se vive una situación similar con el extremo Pablo García, que junto a Izan Merino disputó el Campeonato de Europa sub-19 donde también estaba Paco Gallardo como seleccionador.

Por cierto, Gallardo estuvo en las gradas de La Rosaleda en el partido correspondiente a la segunda jornada de liga en el que el Málaga se enfrentó a la Real Sociedad B, siguiendo las evoluciones de Izan y del también malaguista Chupete, además de algunos jugadores del filial donostiarra.

Por otro lado, Izan Merino podría causar baja en el partido de este sábado ya que sufre un esguince de tobillo que le ha impedido entrenarse tanto en la tarde de ayer como en la sesión de esta mañana. En el cuerpo técnico tienen claro que no forzarán al jugador si no se encuentra en plenitud de condiciones al tratarse de la quinta jornada de liga, lo que se estudiaría si se tratase de un partido decisivo en la recta final del calendario.

La selección española está encuadrada en el Grupo C y jugará ante Marruecos (28 de septiembre), México (1 de octubre) y Brasil (4 de octubre). La final del torneo está programada para el 20 de octubre.