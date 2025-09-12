Izan Merino, Dani Sánchez y Dorrio aumentan la relación de lesionados

Tras el entrenamiento de esta mañana, los problemas para Sergio Pellicer, técnico malaguista se acrecientan de cara al partido de mañana sábado (18:30 horas), en el estadio Alcoraz frente al Huesca.

A las bajas consabidas de Moussa, Ramón, Pastor, Luismi y Carlos Puga, debemos añadir las de Izan Merino, con un esguince de tobillo, y Dani Sánchez y Josué Dorrío, aquejados de un proceso vírico. Izan inició el trabajo en el entrenamiento matinal de este viernes, pero no pudo completar la sesión al resentirse de las molestias en su tobillo izquierdo.

Sergio Pellicer, ante esta serie de percances, ha anunciado que viajarán a Huesca, los canteranos Recio y Rafita, además de Haitam, al que se le aplicará un proceso progresivo para lograr su readaptación definitiva como culminación del proceso de recuperación de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en septiembre de 2024.

Adrián Niño

El delantero vuelve a la lista tras perderse el partido del pasado fin de semana contra el Granada, al estar concentrado con la selección española sub-21.

David Larrubia

El extremo malagueño ha entrada en la convocatoria recuperado de las molestias surgidas durante el partido contra el conjunto Nazarí que obligaron a su sustitución y por las que cojeaba notablemente.

-Huesca

En el Huesca milita el malagueño Portillo, fichaje de cara a la presente temporada, mientras que para el malaguista Joaquín representa su reencuentro con el que fue su equipo durante las últimas temporadas.

Sergi Enrich, sancionado, se pierde el partido como consecuencia de la expulsión que protagonizó en el último partido contra el Ceuta.