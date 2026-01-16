Ibon Navarro: "No pensamos en las consecuencias de ganar o de perder"

Doblete este sábado en el Carpena. El Unicaja recibe al Covirán Granada, mientras que el Unicaja Mijas jugará también en el pabellón malagueño su partido ante el Aderva Tenerife.

En la previa del partido, Ibon Navarro señalaba que todos sus jugadores están disponibles. "No venimos de hacer un partido redondo, venimos de hacer un partido muy bueno. Tenemos cosas que tenemos que hacer mucho mejor, ese es el objetivo. Y eso no puede variar por la identidad del rival".

Puedo contar con todos, mencionaba el entrenador de Unicaja, que tendrá que hacer un descarte para la cita de mañana en la que en caso de victoria, lograría el billete para la Copa del Rey, con remotas opciones de ser cabeza de serie, pero de las que aseguraba Navarro: "No me importa, no salimos pensando en las consecuencias de ganar o de perder, no sé cuáles son las cuentas, necesitamos terceros resultados, no me importan".

El entrenador de Unicaja dejó claro que hay que centrarse en "Granada".