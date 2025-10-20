UNICAJA 77-83 BARÇA

Ibon Navarro, de Unicaja: "Agarrarte al partido con tanto desacierto habla bien del equipo"

Unicaja encaja la primera derrota de la temporada en la Liga frente al Barça, en un partido con muchos fallos

Redacción

Málaga |

En la foto, David Kravish, jugador de Unicaja
El Unicaja encaja la primera derrota de la temporada en Liga Endesa tras caer ante el Barça en un partido que se decidió en el último minuto (77-83).

Los malagueños consiguieron darle la vuelta a la dinámica del choque hasta completar la remontada a pocos minutos del final, pero los tiros libres resultaron decisivos para el conjunto azulgrana y la falta de acierto para los locales. Tyson Pérez y Kendrick Perry, los más destacados (15 de valoración cada uno).

"Un partido donde nos ha faltado acierto, pero con esfuerzo, concentración y mentalidad lo hemos suplido pero necesitas anotar algo. Nuestra línea exterior ha hecho 2 de 24 en tiros de dos puntos, no es una cosa que estemos acostumbrados. Hemos estado muy erráticos", comentada en la valoración de partido Ibon Navarro, y argumentaba: "Tenemos muchísimo que mejorar, pero tener esta capacidad de sufrir y de agarrarte a los partidos con tanto desacierto habla bien del equipo".

