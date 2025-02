Ibon Navarro: "Espero que afrontemos el partido con buena mentalidad"

El Unicaja viaja a Lugo para medirse este sábado a las 18h al Río Breogán. Se trata del último duelo de los malagueños antes de la Copa del Rey, que tendrá lugar ante un rival al alza que ha ganado tres de sus últimos cinco partidos.

Unicaja llega a la cita como colíder de la Liga Endesa, y con la intención de marcharse a Gran Canaria con buenas opciones. Eso sí, con la necesidad también de centrarse en el partido frente a los gallegos, y su relevancia. "Espero que vayamos a Lugo con una buena mentalidad. Un partido de ACB, complicado, fuera de casa, ante un equipo que ha ganado el 50% de los partidos desde que llegó Luis al banquillo. El partido tiene las suficientes dificultades como para estar centrado en lo que pueda venir después”. señalaba Ibon Navarro en la previa.

El técnico vitoriano comentaba que Olek Balcerowski se está recuperando de su proceso vírico, pero Melvin Ejim está todavía recuperándose. Cuestionado en varias ocasiones sobre la Copa del Rey y su incidencia, menciona Ibon Navarro que puede que los jugadores tengan la cabeza en la Copa, "pero ese es el trabajo de los entrenadores, que los jugadores sepan que mañana hay un partido complicado en Lugo. Será difícil que si mañana no hacemos bien nuestro trabajo, ya no hablo de ganar o perder, lo podamos hacer bien el jueves. Es una cosa normal. Pero sí que tenemos que tener la fortaleza y la mentalidad suficiente para hacer el mejor partido posible. Es algo que entiendo, pero evidentemente no lo comparto”.