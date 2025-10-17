Ibon Navarro: "Si alguien intenta ser Superman contra el Barça, perderemos seguro"

Llega el Barça al Carpena. El Unicaja recibe este domingo 19 de octubre a las 19h al equipo catalán, uno de los más potentes de Europa. Los malagueños tratarán de continuar invictos en la Liga Endesa ante un rival que busca su primer triunfo en la competición y evitar así el peor arranque de su historia.

El Unicaja llega a la cita invicto, tras superar al Surne Bilbao Basket y a domicilio al Dreamland Gran Canaria, mientras que los azulgranas cayeron en su estreno en el Roig Arena frente al Valencia Basket (93-81) y en el Palau Blaugrana el pasado fin de semana ante el Hiopos Lleida (86-91). Con estos dos resultados en Liga Endesa querrán evitar una tercera derrota consecutiva que les suponga el peor arranque de su historia, ya que nunca han encajado un 0-3 de inicio.

Palabras de Ibon

En la previa hablaba Ibon Navarro, quien tendrá a todos sus jugadores disponibles. Y sobre ellos mencionaba que no espera "un paso adelante de nadie porque si lo hacen, sería de forma individual y eso no lo quiero. Si lo hacen, nos vamos a equivocar. No podemos hacerlo. Todavía tenemos a los jugadores demasiado preocupados en sus sensaciones y en sus actuaciones, en lugar de pensar que se tienen que meter a jugar dentro de un equipo. Lo que tienen que hacer es seguir entendiendo a qué jugamos, ver cómo juega este equipo y meterse ahí. Si alguien quiere ser Superman contra el Barça, perderemos seguro".

Y asegura que su equipo "no tiene, seguramente, todo lo necesario para competir con el Barça ahora mismo. Pero sí que tenemos una identidad y un instinto competitivo muy alto. Es difícil que el Unicaja no compita, aunque será dífícil que gane. Esta vez no hay factor Euroliga porque pasan 72 horas entre lo de Dubai y lo de Málaga. Es que casi no acaban la semana, te diría que empiezan la semana, con dos días en medio. No creo que a nivel de baloncesto estemos preparados para enfrentarnos a este Barça, pero siempre tenemos carácter y espíritu y cuando compites siempre tienes opciones de ganar".