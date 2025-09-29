Holiday World Resort y el Ayuntamiento de Benalmádena celebran el 10º aniversario de su carrera solidaria y su Media Maratón

Holiday World Resort, en colaboración con el Ayuntamiento de Benalmádena, presenta un año más la Media Maratón 21K, 10K y 5K Holiday World Benalmádena, que este año celebra el 10º aniversario. Como desde sus inicios, la carrera se realizará en beneficio de la Fundación C.E.S.M.A.-Proyecto Hombre Málaga, que en 2025 celebra su 40º aniversario dedicándose a la deshabituación y reintegración de personas con adicciones en la provincia.

Tres distancias y una novedad

El evento contará con tres modalidades de participación para todos los públicos y niveles: 21K, 10K y 5K, dando la oportunidad de disfrutar de un espectacular recorrido que comenzará en la emblemática Rotonda de los Elefantes y se extenderá por todo el litoral de Benalmádena hasta Puerto Marina. Además, este año Holiday World Resort ha anunciado una novedad, por primera vez se entregarán premios en metálico a los primeros clasificados de categoría absoluta de la Media Maratón:

- Primer clasificado masculino y femenino: 300€/persona

- Segundo clasificado masculino y femenino: 200€/persona

- Tercer clasificado masculino y femenino: 100€/persona

También se premiarán más categorías por edades en la Media Maratón, 10K y 5K, además de dos categorías de deporte adaptado: categoría silla de ruedas y categoría físico/intelectual.

Tras el éxito rotundo de la edición anterior en 2024, que batió récords de participación con 1.800 corredores, de 23 nacionalidades, y una recaudación superior a los 67.000 euros, esta nueva convocatoria se anticipa con gran expectación. El dinero recaudado será destinado íntegramente a apoyar la labor de Proyecto Hombre Málaga, una institución referente en el tratamiento de las adicciones.

Las inscripciones ya están abiertas en dorsalchip.es, con un precio especial para las inscripciones anticipadas en la modalidad de Media Maratón hasta el próximo 23 de octubre. Además, Holiday World Resort ofrece un paquete de alojamiento que incluye inscripción a la carrera en cualquiera de sus modalidades y estancia de una o más noches con desayuno y acceso al spa , lo que ofrece la oportunidad de disfrutar de una experiencia deportiva y de bienestar aún mejor.