Holiday World Benalmádena celebra su décimo medio maratón solidario

El 23 de noviembre Holiday World celebra su 10º Media Maratón en Benalmádena, una prueba consolidada en el calendario del corredor de la provincia. La prueba de 21 kilómetros cuenta además en esta décima edición con premios en metálico.

Un año más, la carrera tiene fines solidarios, dado que los beneficios van a favor de Proyecto Hombre Málaga, y como señala en Onda Cero la directora comercial de Holiday World, Iciar Gastell, "el objetivo es alcanzar los 70.000 euros gracias a los 2.000 corredores que esperamos se inscriban".