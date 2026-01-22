Funes, del Málaga: "Tenemos que afrontar el partido desde la paciencia, necesitan poco para vacunarte"

El Málaga recibe este viernes a las 20:30 en La Rosaleda al Burgos, un encuentro para el que el entrenador Juanfran Funes pidió "paciencia, dentro y fiera del campo", y elogió al rival: "Tiene al Zamora de la categoría, defiende muy bien en el bloque bajo y ocupa casi todos los espacios del terreno de juego". Insistía el técnico que "no es fácil romper su primera línea de presión, está mostrando una solidez abrumadora. Tendremos que afrontarlo desde la paciencia, con ritmo pero con paciencia. Además, necesitan muy poco para vacunarte.

Después de la sesión de entrenamiento de hoy, el atacante Julen Lobete se empleó a menor ritmo al margen del grupo, con molestias en la rodilla derecha pendientes de evolución.