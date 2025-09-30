Empieza el curso y la oferta cultural de la UMA

El Centro Cultural María Victoria Atencia alberga hasta el 14 de noviembre la muestra Naturalezas Entrópicas, del artista internacional Pablo Mercado, que cursa en la actualidad el Doctorado en Bellas Artes de la UMA. La exposición, compuesta por piezas inspiradas en el daño cerebral adquirido, ha contado con la participación de ADACEMA (Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Málaga) y sus pacientes.

Esta exposición conjuga arte y ciencia mediante obras de gran sensibilidad e impacto estético que visibilizan la realidad social y sanitaria de las personas con DCA (daño cerebral adquirido).

Y en el espacio expositivo ‘DePaso’ de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, se puede visitar una nueva muestra titulada Mujeres que movieron el arte. Arte, cuerpo y revolución, que se podrá visitar hasta el 30 de octubre.

La exposición recoge el trabajo de artistas que abrieron camino en las artes visuales y escénicas en el tránsito del siglo XIX al XX. Está compuesta de reproducciones de obras e imágenes de mujeres que convivieron o participaron en los movimientos artísticos de la vanguardia histórica y cuya aportación fue clave en los inicios de la modernidad.

Contenedor cultural

Con una 'Barrilada Cultural',, un evento con el que el Vicerrectorado de Cultura da el pistoletazo de salida a un nuevo curso lleno de actividades culturales en este espacio y otros de la UMA. Y es que el Contenedor Cultural se ha consolidado desde su fundación en 2016 como punto de encuentro para la creatividad y la expresión artística de nuevas tendencias; un escaparate cultural para toda la comunidad de la UMA y la ciudadanía malagueña.