Doblete este sábado en el Carpena

Jornada especial este sábado en el Martín Carpena, con doble ración del mejor baloncesto. Por tercer año consecutivo, se vuelve a repetir este día especial en el que se podrá disfrutar de los equipos masculino y femenino de Unicaja.

El primer enfrentamiento de la tarde medirá a partir de las 18:00 horas al Unicaja ante el Coviran Granada, un duelo andaluz en el que los malagueños tratarán de sellar su clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey ante un rival que buscará una victoria para enderezar el rumbo y aferrarse a la salvación en Liga Endesa.

A la conclusión del choque regional será el turno del, un equipo que en los últimos años ha protagonizado duras batallas con las malagueñas, incluyendo el playoff de cuartos de final de la pasada temporada que se llevó el equipo entrenado por Javier Pérez de los Reyes.

Siguiendo la misma línea, el Unicaja Mijas se llevó el partido de la primera vuelta en la cancha de las tinerfeñas por un ajustado 66 a 67. Como curiosidad, será la segunda vez que ambos conjuntos se enfrenten en el Martín Carpena, ya que lo hicieron hace dos cursos, con victoria local por 76 a 70.

La entrada es viable para los dos partidos.