Davidovich y Alcaraz causan baja en el equipo español de Copa Davis

El malagueño Alejandro Davidovich y el murciano Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, causan baja en la selección nacional que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana en Marbella, según ha informado esta mañana la Federación Española de Tenis (RFET).

Ante estas bajas completarán la selección Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se unen a los también inicialmente convocados Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Alcaraz, que logró el sexto torneo del Grand Slam y el segundo en Nueva York de su carrera, al imponerse este domingo al italiano Jannik Sinner, ha justificado "fatiga muscular y mental" para esta decisión, en tanto que Davidovich ha aducido "cansancio" a causa de un calendario muy cargado.