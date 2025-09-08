ESPAÑA SE MEDIRÁ A DINAMARCA EN MARBELLA

Davidovich y Alcaraz causan baja en el equipo español de Copa Davis

La Federación Española de Tenis ha anunciado que tanto el malagueño Alejandro Davidovich, como el murciano Carlos Alcaraz, no estarán en Marbella con el equipo nacional.

Redacción

Madrid |

Tenis
Alejandro Davidovich en Wimbledon | Alejandro Davidovich

El malagueño Alejandro Davidovich y el murciano Carlos Alcaraz, nuevo número uno del mundo tras su victoria en el Abierto de Estados Unidos, causan baja en la selección nacional que se enfrentará a Dinamarca en la segunda ronda de clasificación de la Copa Davis, que se disputará el próximo fin de semana en Marbella, según ha informado esta mañana la Federación Española de Tenis (RFET).

Ante estas bajas completarán la selección Jaume Munar, Roberto Carballés y Pablo Carreño, que se unen a los también inicialmente convocados Pedro Martínez y Marcel Granollers.

Alcaraz, que logró el sexto torneo del Grand Slam y el segundo en Nueva York de su carrera, al imponerse este domingo al italiano Jannik Sinner, ha justificado "fatiga muscular y mental" para esta decisión, en tanto que Davidovich ha aducido "cansancio" a causa de un calendario muy cargado.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer