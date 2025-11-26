Dani Lorenzo: "No tenemos nada que reprocharle a Pellicer"

El mediocentro del Málaga, Dani Lorenzo, nos ha visitado hoy en el Asador Iñaki, en Onda Deportiva Málaga. Con él repasamos la victoria del Málaga, reconociendo el jugador que por momentos temió que se volviera a repetir lo sufrido frente a Granada y el Córdoba.

"Nueva etapa, nuevo entrenador, y qué mejor manera que hacerlo de esta forma", argumenta el marbellí quien señala sobre Juanfran Funes que "tiene una manera muy clara de exponer las cosas".

Repasamos su trayectoria, sus años en la cantera del Real Madrid, su lesión de pubis que le llevó a tener incluso que pasar por el micrófono. Nos cuenta por qué lleva el dorsal 22,